Oğuzhan Uğur Programlarını Neden İptal Etti?

**GÖZALTILARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

Mart’ın 19. sabahında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın yer aldığı 106 kişi için gözaltı kararı alındı. Ayrıca gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı.

**SUÇLAMALARIN NEDENİ**

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında bazı suçlamalarda bulundu. Bunlar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlar bulunuyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

**YAYINLARIN İPTALİ**

Gözaltı kararlarının ardından Oğuzhan Uğur sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı. Oğuzhan Uğur, yaşanan gündem dolayısıyla tüm yayınlarını iptal etme kararı aldığını belirterek, “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.