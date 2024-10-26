Okan Buruk Beşiktaş Derbisinde Olacak mı?

OKAN BURUK’UN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

Galatasaray’da Okan Buruk’un sağlık durumu hakkında son gelişmeler ortaya çıktı. Apandisit ağrısı nedeniyle acil bir ameliyat geçiren başarılı teknik adam, derbi hazırlıkları için merak ediliyordu. Okan Buruk, önceki gece başlayan rahatsızlığının ardından dün oğlu Ali Yiğit’i okula götürürken kötü hissedince hastaneye başvurdu. Yapılan müdahalelerle durumu kontrol altına alındı ve ameliyat süreci başladı.

DERBİDE KULÜBEDE YER ALACAK

Bugünkü antrenmanında yer alamayacak olan Okan Buruk’un, Beşiktaş derbisinde kulübede yer alması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş, Okan Buruk’a “geçmiş olsun” mesajları gönderdi.