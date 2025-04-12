Okan Buruk: Biraz Daha Üretebilirdik

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Süper Lig’de 31. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede sarı-kırmızılılar, 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeşitli açıklamalarda bulundu.

ÜSTÜN PERFORMANS

Buruk, maç sonrası değerlendirmelerine “Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık” diyerek başladı. Maç boyunca güvenli oynadıklarını ifade eden Buruk, “Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Okan Buruk, açıklamalarına devam ederken, “Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray’ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet” dedi. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın da haftaya başlayacağını hatırlatarak, “Gelecek haftadan sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor” ifadesinde bulundu.

SAVUNMA BAŞARISI

Buruk, savunma performanslarına da vurgu yaptı ve “Savunmayı iyi yaptık. Hakem top kazandı diye sarı kart verdi. Eren’in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor” dedi. Ayrıca, takımın genel mücadelesinin olumlu olduğunu belirterek, “Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor. Günün sonunda tüm takımın mücadelesi olumlu. Bunu devam ettireceğiz” sözlerine yer verdi.

ÖNEMLİ GALİBİYET

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Buruk, “Maça rakibimiz gol ile başladı. Ofsayt olması bizim için bir şanstı ama devamında rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takımı performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik” diye ekledi.

İKİ MAÇTAKİ BAŞARI

Önceki haftaki Fenerbahçe maçını da hatırlatan Okan Buruk, “Bugün de Samsunspor’u burada deplasmanda yenmek, özellikle hem oyun olarak da oyun kalitesi olarak da taktiksel olarak da bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Samsunspor’un eksiklerine dikkat çekerken, “Önemli eksiklere sahipler. Hücumda da bence az ürettiler, ama az üretmenin nedeni bence Galatasaray takımının savunması bugün iyi işler yapmasıydı” dedi.

VAR UYGULAMALARINA DEĞİNDİ

Buruk, Samsunspor’un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne de değinerek, “Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi” ifadelerini kullandı. “Bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden orada kırmızı çizgimiz var” şeklinde açıklamalarda bulundu.