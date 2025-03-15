Okan Buruk: Coşkumuz Artarak Devam Ediyor

GALATASARAY ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında dün sahasında Antalyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin önemine dikkat çekti.

BİZE LAZIM OLAN BİR GALİBİYETTİ

Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik.” dedi. Buruk, maçın başında Antalyaspor’un savunmada 5’liye geçtiğini ve bunun kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti. “Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar… Daha çok opsiyon bulduk.” şeklinde devam eden Buruk, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını düşündüğünü ekledi.

MİLLİ TAKIM ARASI ÖNCESİ ÖNDEYİZ

10 puan önde olduklarını ifade eden Buruk, “Milli takım arasına giriyoruz. Şu anda 10 puan öndeyiz, 2 maç eksik olmasına rağmen. Bu önemli.” ifadesini kullandı. Zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğine de dikkat çeken Buruk, “Oyunun oturması, yeni gelen oyuncular, birlikte oynama alışkanlığı bu maçlarla artacak ve performansımız yukarıya gidecek.” dedi.

DERBİLERDE BAŞARI ORANI

Buruk, son 2.5 senede çok fazla derbi oynadıklarını ve burada büyük bir galibiyet oranı elde ettiklerini belirtti. “İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim.” diyen Buruk, Milli takımdan dönecek oyuncularla ilgili de uyarıda bulundu. “Osimhen ve Davinson, Cuesta… Onlar milli takımdan geç dönecek. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız. Maça hazırlanmadan çok rejenere edip oyuncuları maça çıkaracağız.” ifadeleriyle oyuncularının durumunu değerlendirdi.

PERFORMANSIMIZ YUKARIYA GİDİYOR

Buruk, performanslarının yukarıya gittiğini ve bunu artırmaları gerektiğini belirtti. “Bu maçla birlikte hem skor hem oyun olarak yukarıya gidiyoruz. Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık.” diyerek, takımının genel konsantrasyonunu övdü. “Maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık.” şeklindeki sözleriyle, takımın mücadele ruhunu ön plana çıkardı.