Okan Buruk: Daha Fazla Üretebilirdik

MAÇIN ANALİZİ

Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray bir araya geldi. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı ve sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının performansına dair açıklamalarda bulundu. “Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik.” dedi.

HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR

Okan Buruk, açıklamalarına devam ederek, “Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray’ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın sezon sonunda şampiyonluk için gerekli çalışmaları yapacağını vurguladı ve “Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.” şeklinde konuştu.

SAVUNMADA GÜÇLÜYÜZ

Buruk, takımının savunma performansını da övdü: “Savunmayı iyi yaptık. Hakemin kararlarını eleştiren Buruk, Eren’in sarı kartının gereksiz olduğunu belirtti ve “Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Eren’in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı.” dedi. Ayrıca, takımın sakat oyuncularına ve performansına dikkat çekti: “Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor.”

VAR KARARLARI TARTIŞMALI

Basın toplantısında, Samsunspor’un iptal edilen golüne de değinen Buruk, VAR sisteminin kararlarının hızlı bir şekilde verildiğini belirtti. “Yani yarı otomatik VAR sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor.” açıklamasında bulundu. Buruk, “Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı.” dedi. Hakemlik konularının artık kırmızı çizgileri olduğunu ve bu alanlarda konuşmanın da fazla bir anlamı kalmadığını vurguladı.