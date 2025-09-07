Okan Buruk, Hakan’ın transferini değerlendirdi

Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu Açıklamaları

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, NOW’da katıldığı canlı yayın programında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, gündemde olan Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferine yönelik düşüncelerini de paylaştı.

Hakan Gelmek İçin Fedakarlık Yaptı

Okan Buruk, Inter’in Hakan’a dair talep ettiği yüksek bonservis bedelinden söz ederek, “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” ifadelerini kullandı.

Inter, Vermek İstemiyor

Hakan’ın Galatasaray’a katılımı için önemli fedakarlıklar yapıldığını belirten Buruk, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter’in vermek istememesi oldu.” şeklinde konuştu.

Değişen Bir Şey Olacağını Sanmıyorum

Milli futbolcunun transfer durumunda bir değişiklik beklemediğini söyleyen Okan Buruk, “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferin son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” dedi.