Spor

Okan Buruk: Kalitemizi Daha Çok Gösterebilirdik

okan-buruk-kalitemizi-daha-cok-gosterebilirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR’A KARŞI ZAFERİ

Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Rizespor’u 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basına açıklamalarda bulundu.

ÜRETİMDE DAHA İYİ OLABİLİRDİK

Karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaşan deneyimli teknik adam, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bizlere karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

TRANSFER DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Transfer konuları üzerine konuşan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City, Manchester United ve PSG gibi kulüplerle birlikte bizim de içinde bulunduğumuz oyuncu giriş çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’ı İstiyorum

Hakan Çalhanoğlu, Inter'den Galatasaray'a transfer isteğini dile getirerek, kulübü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Dünya

Husiler: Başbakan Rehavi Ve Bakanlar Öldü

Yemen'deki Husiler, İsrail'in saldırısında hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ve bazı bakanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.