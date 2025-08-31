Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterdik

GALATASARAY-RİZESPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek ligdeki konumunu pekiştirdi. Maç sonrasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk medya mensuplarıyla bir araya gelerek karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

DURUM ANALİZİ VE TEŞEKKÜR

Okan Buruk, karşılaşma hakkında, “Biraz daha üretebilirdik” sözleriyle başladığı açıklamasında, Rizespor’un savunma ve hücum geçişlerini etkili bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Buruk, “Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

TRANSFER SÜRECİYLE İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Transfer durumu hakkında bilgiler veren Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var” diyerek, kaleci rotasyonu ile ilgili bilgiler verdi. “Manchester City’nin, Manchester United’ın, bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” şeklinde sözlerini tamamladı.