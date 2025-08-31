Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

GALATASARAY’IN ZAFERİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETİMİ ARTTIRMAK GEREKİYOR

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bizimle iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÜNDEMİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Transfer süreci hakkında bilgi veren Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın ve PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” dedi.