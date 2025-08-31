Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

GALATASARAY RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

BİRAZ DAHA ÜRETEBİLİRDİK

Mücadele sonrası konuşan Okan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik” diyerek takımın performansını ele aldı. Rizespor’un savunma ve hücum geçişlerinde etkili olduğunu belirten Buruk, “Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM

Transfer gündemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın ve PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” dedi.