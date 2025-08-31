Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR GALİBİYETİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi evinde Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmen bir üslupla değerlendirmeler yaptı.

ÜRETİM YETENEĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Karşılaşmanın ardından görüşlerini sunan Okan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik” diye belirtti. Rizespor’un iyi bir savunma yapıp, hücum geçişlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, “Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik” şeklinde düşüncelerini ifade etti. 2-1’den sonra zorluk yaşadıklarını ama genel olarak zorlanmadıklarını aktaran Buruk, Rizespor’un iyi bir performans gösterdiğini ve onları tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

TRANSFER DURUMU HAKKINDA GÜNDEM

Transfer konularına da değinen Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz” dedi. Transfer rotasyonlarının döndüğünü ve kaleci rotasyonu dahil olmak üzere çeşitli oyuncu giriş-çıkışlarının beklenildiğini belirtti. Maç sonrasında henüz konuşmadığını belirten Buruk, “Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” şeklinde ifadeler kullandı.