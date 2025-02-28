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Okan Buruk’la Galatasaray’da Kriz Çıkıyor!

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EUROPA LİGİ VEDA EDİYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne de erken veda ediyor. Play-off turunda AZ Alkmaar’a deplasmanda yaşanan 4-1’lik mağlubiyetin ardından, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasında tartışmalar başladı.

SEFİL PERFORMANS TARTIŞMA KONUSU

Fenerbahçe derbisindeki futbolu da beğenmeyen Özbek’in yakın çevresine, “Okan hoca ne isterse şartları zorluyoruz. Bu taraftar ve camia bu oyunu hak etmiyor” dediği öğrenildi. Son üç sezonda Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Angelino, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi birçok yıldızı transfer eden Galatasaray, Avrupa’da beklediği başarıları henüz elde edemedi.

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