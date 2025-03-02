Spor

Okan Buruk Maçta Hakeme Tepki Gösterdi

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CEZALIDAN TRİBÜNDEN GÖZLEMLER

Cezası nedeni ile maçı tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yasin Özcan’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın’a sert bir tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında meydana gelen pozisyonda, lacivert-beyazlı oyuncuya sarı kart verilmemesine oldukça tepki gösterdi. Buruk, ayağa kalkarak “İkinci sarı, ikinci sarı” diye bağırmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

İLK DAKİKADA SARILIK

Yasin Özcan, karşılaşmanın daha başında, Victor Osimhen’e yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. Bu durum, maçtaki kararların tartışılmasına neden oldu ve Buruk’un hakem ile olan diyaloğu dikkat çekti.

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