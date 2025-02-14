Okan Buruk Mağlubiyet Sonrası Yorumladı

GALATASARAY’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a 4-1 yenilmenin ardından görüşlerini paylaştı. Buruk, Galatasaray seviyesine uygun olmayan bir futbol sergilediklerini ifade ederek, “Bizim için kötü ve zor bir gün. Maç öncesi düşüncemiz ve hayalimiz bu şekilde değildi. Maçın başından sonuna kadar her şeyi kötü yaptık.” sözlerini dile getirdi. Buruk ayrıca, “Sadece 10 kişi kalmakla açıklayabileceğimiz bir mağlubiyet değil. Hem iyi savunamadık hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptık.” diye ekledi.

MAĞLUBİYETİ KABULLENİYORUZ

Buruk, AZ Alkmaar’ı tebrik ederek, “Bize göre daha organize oynadılar. Bizim önemli eksiklerimiz vardı. Kulübeden gelecek oyuncumuz yoktu ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. Bunu affettirmek için 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacağımız Süper Lig maçına çok iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanş maçında da bu skoru çevirmek için sahada olacağız.” şeklinde konuştu. Buruk, bu yenilginin kendileri açısından kötü bir gün olduğunu vurgulayarak, “Bunun üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyorum.” dedi.

GELECEK MAÇLARA ODAKLANMA

Moral bozucu bir sonuç yaşadıklarını belirten Buruk, “Bir daha bu kadar kötü oynayacağımıza hiç düşünmüyorum.” ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 7 Kasım 2024’te İngiltere temsilcisi Tottenham’ı 3-2 yendikleri maçtan sonra yaşanan performans düşüklüğüne dikkat çekerek, “Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de yarışıyoruz. Ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Bu bir geçiş süreci. En zor maçımız bugündü. Özellikle kadromuza yeni katılan, sakat ve cezalı oyuncular var. Bu maçı iyi geçseydik önümüz çok açıktı. Ancak bu mağlubiyet bizi derinden yaraladı. Bunu çevirmeye çalışacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.