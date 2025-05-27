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Okan Buruk,”Osimhen Galatasaray’da kalacak” dedi

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OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Buradaki enerjisini gördükten sonra bence Osimhen’i Galatasaray’da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum” sözleriyle yıldız golcü Victor Osimhen hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

OSIMHEN’İN TRANSFER DURUMU

Bir süre önce, Osimhen’in Al-Hilal’e transfer olacağı gündeme gelmişti. Suudi Arabistan basını, Victor Osimhen transferini gece yarısı duyurarak Al-Hilal’in bu transferi resmen tamamladığını öne sürdü. Ayrıca, Osimhen’in Al-Hilal ile yapacağı anlaşma sonrası 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık ücretinin 45 milyon euro civarında olacağı ifade edildi.

TARAFTARI RAHATLATAN İFADELER

Bu transfer iddiaları üzerine Galatasaray taraftarı arasında büyük bir endişe yaşandı. Ancak bu duruma yönelik rahatlatıcı bir açıklama, teknik direktör Okan Buruk’tan geldi.

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