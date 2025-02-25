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Okan Buruk Osimhen Krizi Büyüyor mu?

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Fenerbahçe Karşılaşması Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’de 25’inci haftada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da Victor Osimhen, maç hakkında görüşlerini paylaştı. Osimhen, “Bizim için normal bir maçtı. Kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık” şeklinde açıklama yaptı.

Şampiyonluk Yolu

Şampiyonluk yarışına dair bir soruya ise Victor Osimhen, “Daha önümüzde maçlar var, biz arkamızdaki takımlara bakmıyoruz, kendimize bakıyoruz. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Şampiyon olma şansımız bence çok yüksek” sözleriyle yanıt verdi.

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