Okan Buruk’tan Kadro Sızdırma Tepkisi

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN KADRO SIZDIRILMASI AÇIKLAMASI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile oynayacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kadronun sızdırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, “Kadroyu gün içinde verdiniz. Florya’dan her şey çıktığı için… Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Kimden çıkıyor, kime ulaştırılıyor bilmiyorum ama daha sert olmamız gerekiyor. Kadro sızıyor…” ifadelerini kullandı.

UEFA’YA SERT ELEŞTİRİLER

Okan Buruk, UEFA’nın ilerleyen turlarda takımlara üç oyuncu ekleme hakkı vermesini de eleştirdi. Buruk, bu durumun yeterli olmadığını belirtti ve şu görüşleri paylaştı: “Üç değişiklik az kalıyor. Maç sayısı arttı. Cezalı olma olayı da artıyor, sakatlık riski de artıyor. UEFA’nın güncelleme getirmesi gerekiyor. Özellikle büyük sakatlıklar sonrası hakkında güncelleme getirilmesini bekliyorum.”