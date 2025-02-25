okan-buruk-ve-mourinho-disipline-sevk-edildi

DISIPLIN CEZALARI AÇIKLANDI

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından bazı isimler disiplin cezası ile karşı karşıya kalıyor. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “hakaret” sebebiyle disipline sevk edildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” nedeniyle benzer bir duruma düştü.

OLAYLARIN ARDINDAN AMATÖR KULÜPLER DE YAPTIRIM ALDI

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, “saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle disipline gönderildi. Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi “talimatlara aykırı hareketi”, antrenör Serhat Doğan ise “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline yollandı. Fenerbahçe tarafında ise idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle kurula sevk edildi.

DİĞER KULÜPLERE GÖNDERİLEN DISIPLIN CEZALARI

Bunların yanında Eyüpspor, Beşiktaş, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor kulüpleri de çeşitli nedenlerle disipline gönderildi. TFF, ligde yaşanan bu olaylara karşı gerekli adımları atmayı sürdürüyor.