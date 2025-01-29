Okay Köksal Azra’nın Sağlık Durumunu Açıkladı

OKAY KÖKSAL’DAN DUYGULU MESAJ

Kızının yaşadığı talihsiz kazanın ardından Okay Köksal, şu ana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Bu süreçte önceliğinin, Kızım Belinay Azra’nın iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermek olduğunu belirtti. Köksal, “Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor” diye ifade etti.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Okay Köksal, Belinay Azra’nın güçlü duruşunun kendilerine umut verdiğini ve gelen dualar ile desteklerin büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi. “Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın,” diye ekledi. Bu duygulu mesaj, ailenin zor bir süreçten geçtiği dönemde destek arayışının önemini vurguluyor.