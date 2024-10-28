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Oktay Kaynarca İle Milyoner Anları

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YARŞMADA İLGİNÇ ANLAR

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ilginç anlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Yarışmanın 119. bölümü sırasında, 20 bin TL’lik 5. soruda İlayda Kutevu isimli yarışmacıya şu soru soruldu: “İstiklal Marşı’nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi ‘O benimdir’ ifadesiyle başlar?” Cevap seçenekleri ise A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü ve D. Dördüncü olarak belirlendi.

YANLIŞ CEVAP VE ŞAŞKINLIK

Yarışmacı, ‘Üçüncü’ cevabını vererek yanlış bir tercih yaptı ve 5 bin TL ödül kazandı. Bu durumda hem seyirciler hem de Oktay Kaynarca şaşkınlık yaşadı. Kaynarca, duruma karşı “Acele ettin, sağlık olsun” diyerek yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

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