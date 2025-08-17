Okul Alışverişinde Güvenli Ürün Seçin!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİM FAALİYETLERİ

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetleri üzerinde yoğun denetimler yapılıyor. Denetimlerde, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk yedi ayında ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetlemiş durumda. Bu denetimlerin sonuçlarına göre, önceki yıllara oranla güvensizlik oranında bir düşüş görülüyor. Ancak, özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu belirlenmiş durumda.

Denetim süreçlerinde, riskli bulunan ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda detaylı analizler yapılıyor. Analizler, eğer ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlüklerindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu yönüyle, üretici veya ithalatçı firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi kararlar yer alıyor.

TÜKETİCİLERİN BİLGİSİNE SUNULAN GÜBİS

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) ile uygunsuz bulunan ürünlere dair bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Böylelikle tek bir kaynaktan yapılan bilgilendirmelerle ilgili ürünlerin takibi kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürünler konusunda politika geliştirilmesi ve dış kullanıcılar tarafından araştırma yapılmasına olanak tanıyan bir veri tabanı da mevcut.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken bazı hususlar da bulunuyor. Özellikle kırtasiye ürünleri alırken, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresi önerilen ürünlerin tercihi için önem taşıyor. Aynı zamanda, markası ve modeli belirli olan, üzerinde Türkçe uyarılar yer alan ürünlerin satın alınması gerektiği vurgulanıyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde, hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarıların kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerindeki uyarılar dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE ÖNEM GÖSTER

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin varlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Tekstil ürünlerinde, içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve okunabilir olmasına özen gösterilmesi de önemli. Ayrıca, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordonlar, bağcıklar ve küçük parça içeren süslemeler gibi unsurlar konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.