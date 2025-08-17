Okul Alışverişinde Güvenli Ürünlere Dikkat!

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere özellikle ağırlık veriliyor. Denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetledi. Denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü kaydedilse de, oyuncak ve deterjanlarda bu oranın hala yüksek olduğu belirleniyor. Güvensiz ürünlerin tespiti halinde idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENEYİŞLER VE ANALİZLER

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlüklerinde bulunan risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu doğrultuda, üretici veya ithalatçı firmalara para cezası uygulanabilecek. Ayrıca, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası gibi idari yaptırımlar da devreye alınıyor.

Bakanlık, 2018’de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Bu sistem, tek bir kanal üzerinden yapılan bilgilendirme ile ürünlerin takibini kolaylaştırıyor. Ayrıca, güvensiz ürünler konusunda yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve araştırmalar yapılmasına imkân sağlayan bir veri tabanı da içeriyor.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar da mevcut. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunmasına önem vermek gerekmekte. Markası ve modeli belirgin, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler tercih edilmeli. Ayrıca, oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde hangi yaş grubuna uygun olduğu ve diğer uyarıların kontrol edilmesi önemli. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek ürünlerdeki uyarılar dikkate alınmalı. Ayrıca, boya malzemeleri, oyuncak görünümündeki ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin olup olmadığına dikkat edilmeli. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir nitelikte olması gerektiği unutulmamalı. Çocuk kıyafetlerinde yer alan risk oluşturabilecek unsurlara da dikkat edilmesi gerekiyor.