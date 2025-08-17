Okul Alışverişinde Ürünlere Dikkat Edin!

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetleri üzerine gerçekleştirilen denetimlere priorite veriliyor. Denetimlerde, ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bakanlık, 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında güvensizlik oranında bir düşüş gözlemlenirken, özellikle oyuncak ve deterjan kategorilerinde bu oranın yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırımlar uygulanıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLER ANALİZ EDİLİYOR

Denetim sürecinde riskli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analizler gerçekleştiriliyor. Bu analizler sonucunda, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı ya da belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edildiğinde bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor ve ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu aşamada üretici veya ithalatçı firma hakkında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imha edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi idari yaptırımlar uygulanıyor.

TÜKETİCİLER UYGUNSUZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

Bakanlık, 2018’de başlattığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) ile uygunsuz ürünlere dair bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler bu bilgilere “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayabiliyor. Böylece, tek bir platform üzerinden yapılan bilgilendirmeyle bu ürünlerin takibi daha da kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürünlerin tespit edilmesine yönelik politika oluşturmaktan ve dış kullanıcılar için araştırma yapmaktan imkan tanıyan bir veri tabanı bulunuyor.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor. Kırtasiye ürünleri alırken, imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi, markası ve modeli belirgin olan, üzerine Türkçe uyarı yazıları yer alan ürünlerin satın alınması gerektiği öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemeleri için hangi yaş grubuna ait olduğuna dair ibareler ve uyarılar kontrol edilmeli. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan ürünlerdeki uyarılar dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE DİKKAT EDİN

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve okunaklı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi potansiyel risk taşıyan unsurlara karşı titiz olunmalı.