Okul Başkanlığı Seçimi: Öğrenciler Yarıştı!

SEÇİM HAZIRLIKLARI VE PROPAGANDA SÜRECİ

3 Nisan İlkokulu’nda 501 öğrenci arasından 9 adayın başkanlık için yarıştığı seçimde, öğrenciler pankartlar hazırladı ve bir hafta boyunca aktif bir propaganda süreci geçirdi. Seçim günü, sandıklar kuruldu ve oy kabininde oy kullanımı gerçekleştirildi. Normal bir seçimde olduğu gibi tüm kurallar uygulandı. Adayların fotoğraflarının yer aldığı oy pusulaları, gizli oy yöntemiyle kullanıldı ve genel seçimleri oldukça anımsatan bir başkanlık seçimi düzenlendi.

SEÇİM SONUÇLARI VE GÖREV DAĞILIMI

Sonuçlar itibarıyla, 83 oy alarak Mete Han Kurt okul başkanı seçilirken, 82 oyla Elif Özler başkan yardımcılığı görevine getirildi. Okul Müdürü Yusuf Açar, çocuklara demokrasi bilincini aşılamanın önemli bir görev olduğunu belirtti ve “Demokratik bir seçim gerçekleştirmek istedik. Okulumuzda çocukların kıyasıya mücadele ettiği bir seçim oldu. 9 adayımızın çeşitli vaatleri vardı. Biz de kurallara uygun bir seçim gerçekleştirdik. Gizli oy kullanıldı, açık sayım yapıldı. Demokratik kurallara ve ülkemizdeki yasalara uygun bir şekilde seçimi tamamladık, hayırlı olsun. Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik” şeklinde konuştu.