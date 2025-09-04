Gündem

Okul Müdürü Kazayı Önceden Engelledi

okul-muduru-kazayi-onceden-engelledi

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sularında Kavakyolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücü, mezarlık ziyaretine gitmek üzereyken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç harekete geçti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, durumu fark ederek bahçe duvarından atladı. Onay, araca ulaşıp durdurarak potansiyel bir kazanın gerçekleşmesini engelledi. Ayrıca, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğuz Kürşat Onay ve yanındaki kişilerin, aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarında atlama anı yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yangın, Kundaklama Nedeniyle Çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangının, yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kundaklama nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.
Gündem

Kadın, dükkan önünde darbedildi

Adana'da bir pasajda iki erkek, tartıştıkları kadına şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.