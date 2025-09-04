Okul Müdürü Kazayı Önceden Engelledi

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sularında Kavakyolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücü, mezarlık ziyaretine gitmek üzereyken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç harekete geçti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, durumu fark ederek bahçe duvarından atladı. Onay, araca ulaşıp durdurarak potansiyel bir kazanın gerçekleşmesini engelledi. Ayrıca, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğuz Kürşat Onay ve yanındaki kişilerin, aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarında atlama anı yer aldı.