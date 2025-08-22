okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar hızlanıyor. Kitap, defter, kalem ve okul formalarının yanı sıra eğitime dair birçok gider kalemi için fiyatlar yeniden düzenleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servis ücretlerinde de zam yapılması bekleniyor. İstanbul’da devlet okullarında en kısa mesafe Servis ücreti şu anda 2605 lira olarak belirlenmiş durumda. Servis işletmecileri ise fiyatlarda yüzde 50 zam talep ediyor.

YENİ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ BEKLENİYOR

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talep ettikleri yüzde 50’lik zam kabul edilirse, en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 – 3 bin 900 lira olacağını ifade etti. Sınar, “Bunu günlük ücrete vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta ise yüzde yirmi zam geldi. Dolayısıyla güvenli bir hizmet sunabilmek için bu artışı uygun gördük.” dedi. Eğer zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya yükselebilir. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için de yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLAR FARKLI UYGULAMA YAPIYOR

Açıklanan Servis tarifesine özel okulların uyması zorunlu olsa da, genellikle daha yüksek fiyatlar talep ediliyor. Günhan Sınar, bu durumu “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” şeklinde değerlendirdi. Danıştay kararı doğrultusunda, tüm şehirlerde okul servis fiyatlarını belirleme yetkisi belediyelere ait. Geçen hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmış durumda. Türkiye genelinde okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul’da ise yeni tarifenin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.