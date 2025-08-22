okul-servislerine-zam-yolda

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Kitap, defter, kalem, okul forması ve eğitime dair birçok gider kaleminde fiyatlar yeniden belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerine de zam gelmesi bekleniyor. İstanbul’da devlet okullarında şu an en kısa mesafe ücreti 2605 lira. Servisçiler ise yüzde 50 zam talep ediyor.

YENİ ÜCRETLER BELİRLENİYOR

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talep ettikleri yüzde elli zam kabul edilirse ücretin 3 bin 800 ile 3 bin 900 lira olacağını açıkladı. Günhan, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük.” şeklinde konuştu. İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya çıkacak. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için ayrıca yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLAR FARKLI UYGULAMA YAPIYOR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu olsa da, daha yüksek fiyatlar sunabiliyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” ifadesini kullandı. Danıştay kararı doğrultusunda fiyatları tüm şehirlerde belediyeler belirliyor. Ankara’da da geçen hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul’da da yeni tarifenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.