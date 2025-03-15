Okula Devamsızlık Yapanlara Ceza Verilecek

ŞANLIURFA VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Şanlıurfa Valiliği, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine idari para cezası uygulamaya başladığını duyurdu. Bu yeni düzenleme, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu temelinde yapılıyor ve her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceğini belirtiyor. Devamsızlık nedeniyle uygulanacak cezai işlemler çerçevesinde, çocuğunu okula göndermeyen ailelere 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza da kesilebiliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapılmış durumda. Bu aileler, çocuklarını gittikleri illerdeki okullara kaydettirdikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Bu durum, ailelerin eğitim konusunda yaşadığı zorlukları dikkate alan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

DEVAMSIZLIKLARIN TAKİBİ

Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları sistemli bir şekilde takip edeceğini ve devamsızlık süreci içerisinde 5. günde veliye mesaj gönderilecek, 10. günde ise resmî mektup ile bilgilendirme yapılacağını aktardı. Tüm bu uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrencilerin velilerine, idari yaptırım uygulanacağı bilgisi verildi. Bu düzenlemelerin, öğrencilerin eğitimine olan katkısını artırması hedefleniyor.