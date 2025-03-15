okula-gitmeyenlerin-velilerine-ceza-verilecek

ŞANLIURFA VALİLİĞİ’NDEN YENİ DÜZENLEME

Şanlıurfa Valiliği, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine yönelik idari para cezası uygulamaya başladığını açıkladı. Bu düzenleme, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanıyor ve her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceğini belirtiyor. Ayrıca, çocuğunu okula göndermeyen ailelerin 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza riski olduğu vurgulanıyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Mevsimlik tarım işçiliği sebebiyle başka illere göç eden aileler için ise özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını devam ettirdikleri okullara kaydettirmeleri ve eğitimlerine devam etmeleri halinde bu cezaları almayacaklar. Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve ilgili durumlar için 5. devamsızlık gününde veliye mesaj gönderileceğini, 10. gününde ise resmi mektup yollanacağını iletiyor.

YAPTIRIM UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Okula gitmeye devam etmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulanacağı belirtiliyor. Valilik, tüm bu uygulamalarla eğitimde devamlılığın sağlanacağını ve çocukların eğitim hakkının korunacağını hedefliyor.