Okulda Temizlik Görevlisi Olarak Çalışan Adam Ölü Bulundu

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesindeki Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen 35 yaşındaki Erkan Eray Ceyhan, akşam saatlerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı okuluna gitti. Ceyhan’ın akşam saatlerinde evine dönmemesi ve telefonlarına yanıt vermemesi üzerine aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

KAZAN DAİRESİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Arama yapan ekipler, Ceyhan’ı görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde Ceyhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Erkan Ceyhan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.