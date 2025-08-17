Okullar Başlıyor, Ürünleri Kontrol Edin!

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim süreçleri devam ediyor. Bu süreçte, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere ağırlık veriliyor. Bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bakanlık, bu yılın 7 aylık döneminde ürün güvenliği denetimleri kapsamında toplam 2 milyon 196 bin 747 ürün denetledi. Denetimler sonucunda önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu gözlemlendi. Güvensiz ürünlerin tespiti durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENEYİM ANALİZLERİ VE YAPTIRIMLAR

Denetimlerde riskli görülen ürünlerden örnekler alınıyor ve laboratuvarlarda detaylı analizler gerçekleştiriliyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerik bulundurması durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu doğrultuda, üretici veya ithalatçı firmalara yönelik çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bunlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının engellenmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yer alıyor.

TÜKETİCİ BİLGİ SİSTEMİ

Bakanlık, 2018 yılından itibaren devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde uygunsuz bulunmuş ürünler hakkında bilgileri tüketicileriyle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayabiliyor. Böylece, tek bir kanal üzerinden sağlanan bilgi ile bu ürünlerin takibi daha da kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlar tarafından politika üretilmesine ve dış kullanıcılar açısından araştırmalar yapmaya olanak tanıyan bir veri tabanı bulunuyor.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken bazı noktalar mevcut. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin yer aldığı ürünler tercih edilmeli; ayrıca markası ve modeli net olarak belirtilen, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde, hangi yaş grubuna hitap ettiğine dair uyarıların kontrol edilmesi önemli. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye ürünlerinde bulunan uyarılar da dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE DİKKAT

Boya malzemeleri, oyuncak görünümündeki ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işareti bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde de içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı dikkatli olunmalı.