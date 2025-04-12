Ole Gunnar Solskjaer: Ameliyat Gerekli

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA KAYIPLARINI AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir’e 2-0 yenik düştü. Maç sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, medyaya önemli açıklamalarda bulundu. Solskjaer, “Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız” diyerek takımın acil bir dönüşüm ve güçlendirme gerektirdiğini vurguladı.

FUTBOLUN TEMEL KURALI UNUTULMAMALI

Başarılı teknik adam, oyuncularının sahada yeterince mücadele etmediğine dikkat çekerek, “Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu” şeklinde konuştu. Hedeflerinin hala sürdüğünü belirten Solskjaer, “Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇ YETENEKLERİ ÖNE ÇIKARDI

Solskjaer, genç oyunculara olan inancını da dile getirerek, “Mustafa, bugün Beşiktaş’ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum” dedi.

TARAFTARLA EMPATİ KURDU

Takımın taraftarını anlayışla karşıladığını belirten Solskjaer, “Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik” diyerek, taraftarların tutkulu desteğine değer verdiğini vurguladı. Son olarak, kalan maçlarda oyuncularının daha çok savaşmasını umut ettiğini belirtti. “Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor” diyerek, mücadele ruhunun önemine dikkat çekti.