Ölü Sayısı 10’a Ulaştı! 28 Yaralı Var

VAN’DA FECİ KAZA

Van’daki kaza, dün akşam saatlerinde Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında gerçekleşti. 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Van’daki bu kaza sonucunda karayolunda büyük bir panik yaşandı.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Bu korkunç kazada altı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden ikisi de hastanede yaşamını yitirdi. Genel toplamda kazada 8 can kaybı oldu ve 12 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaşamını kaybedenlerden, Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin ise tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS’TA DA KAZA OLDU

Sivas’taki kaza, kamu personelini taşıyan Burak N. yönetimindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N.’nin kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobilin, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpışması sonucunda gerçekleşti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter gönderildi. Bu kazada iki kişi yaşamını yitirdi, ayrıca 16 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumu ise iyi olarak açıklandı.