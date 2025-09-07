Ölüm Oranı Korkutucu Şekilde Yükseliyor

KONGODA SALGIN DURUMU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde 15’inin can kaybı olmak üzere toplam 28 şüpheli vaka ortaya çıktı. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanının da bulunduğu belirtiliyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri, perşembe günü salgın ilan etti.

UGANDA’DA YÜKSEK ALARM

Bu gelişmeler sonrası komşu ülke Uganda, yüksek alarm durumu ilan etti. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, yetkililerin durumu dikkatle takip ettiğini ve virüsün Uganda’ya girmesini önlemek için risk değerlendirmesi yapacaklarını belirtti. Bosa, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

NIJERYA’DA GÖZETİM ARTIRILDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün ortaya çıkmasının ardından sınırlarını daha da dikkatli izleme kararı aldı. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların yayılmasını izlemek ve tedbirler almak amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği yaptıklarını açıkladı. Idris, “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimin artırılması konusunda çalışmalar devam ediyor” dedi. Ayrıca, ülke çapındaki sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin güçlendirileceği aktarıldı.

EBOLA’NIN ÖLÜM ORANI ARTMAKTA

NCDC, virüsün son günlerde Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü ve ateş, kusma, ishal ile kanama gibi semptomların tespit edildiğini belirtti. Ölüm oranının ise şu an için yüzde 57 olarak tahmin edildiği bildirildi. NCDC, Ebola’yı canlı veya ölü hayvanlar aracılığıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olarak tanımlıyor; erken teşhis, hasta izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavinin ölüm olasılığını düşürebileceğini vurguladı.

EBOLA VİRÜSÜ HAKKINDA

Daha önce Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen bu virüs hastalığı, bulaşıcı ve şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Hastalığın erken semptomları arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ve baş ağrısı ile boğaz ağrısı bulunuyor. Bu belirtiler, kusma, ishal ve ağır vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm ile devam ediyor.