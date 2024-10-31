“Ölüme Yol Açan Ameliyat İddiası”

NEFES ALMA ZORLUKLARI VE AMELİYAT TALEBİ

Diyarbakır’da yaşayan 20 yaşındaki Damla Sakallı, nefes almakta sıkıntı yaşadığı için burun ameliyatı olma talebinde bulundu. Özel bir hastaneye başvuran Damla, burundaki çatlaklar yüzünden bu ameliyatı istiyordu. Kayapınar ilçesindeki hastanede gerekli işlemler yapılıp, ameliyat öncesi damardan serum takıldı. Ancak serum takılmasının ardından Damla fenalaşarak rahatsızlandı.

İHMAL İDDİALARI VE CENAZE TÖRENİ

Durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Damla, doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin şikayeti üzerine ölümünde bir ihmal olduğu şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı.

BABALARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Damla’nın babası Şeyhmus Sakallı, kızının küçükken düştüğünü belirterek, “Damla dünyanın en güzel insanıydı. Hiçbir hastane onun ameliyatına onay vermedi.” dedi. Acılı baba, “Kızım sabah hastaneye götürüldüğünde, onu ameliyat etmeyeceklerini söyledim. Merdiveni bitirmeden bana ‘Kızım öldü’ dediler.” ifadelerini kullandı. Ameliyat için hastaneye yatan Damla’ya serum takan hemşirelerin hemen odadan çıktığını, serum uygulamasının etkisiyle kızı’nın fenalaştığını belirtirken, “Hastane doktorları hemen yoğun bakıma aldılar ama durumunu bildiğim için, ‘Kızım ölüyor’ dedim” şeklinde konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ VE BANKA SORUMLULUĞU

Şeyhmus Sakallı, kızı için harcanan paranın 80 bin TL olduğunu, “Doktor şu an piyasada yok” dedi. Ameliyatın yapılmadığını ve sağlıkçıların ellerinde öldüğünü hissettiğini ifade eden baba, hastanenin yönetiminden herhangi bir geri dönüş almadıklarını, başsağlığı dilemediğini vurguladı. Acısını dile getirirken, “Ben bu insanlardan, bu yönetimden, o doktordan her açıdan şikayetçiyim.” dedi. Ailesinin maddi zorluklarla büyüttüğü çocuklarını eğitmek için yaptığı fedakarlıkları anlattı. Olayın ardından hastane yönetimi, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.