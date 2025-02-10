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Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri

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HEAŞ’TAN AÇIKLAMA

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir duyuru yaptı. Duyuruda, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir” bilgisi verildi.

YOLCULARA ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri ilgili havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklar için önceden önlem almak isteyen yolculara bu bilgi önerildi.

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