Ömer Çelik, ‘CHP İstanbul İl Kongresi’ne değindi: MYK’da görüşülmedi

TOPLANTI VE GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya geldi. Toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki güncel konular ile parti içi stratejiler masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, önemli konulara değindi. Özelikle kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Çelik, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali konusuna da yorum getirdi. “Tabii biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunun mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması, işleyen yargı süreciyle ilgilidir.” ifadelerini kullandı. Çelik, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili olarak, sürecin mahkemeye bağlı olduğunu belirtti.

CHP İL KONGRESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Çelik, Türkiye’nin siyasi atmosferine dair konuşarak, bununla ilgili herhangi bir yorum yapmanın doğru olmadığını vurguladı. “İtiraz süreci devam ediyor, biz de onu takip ediyoruz.” dedi. Yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Çelik, CHP’nin mevcut il yönetiminin ihtiyati tedbir kararı ile belirlendiğini kaydetti.

ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER HAKKINDA

Ekonomi ve Çevre Başkanlıkları gibi çeşitli başkanlıkların sunumlarına da değinen Çelik, Cumhurbaşkanı ve Bakanların iç ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Teşkilatların Türkiye buluşmaları kapsamında sahada olduklarını açıklayan Çelik, bu çalışmaların 15 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: GAZZE’DEKİ SOYKIRIM

Çelik, iç ve dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, en acil konunun Netanyahu hükümetinin Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım olduğunu vurguladı. “Dünyanın gözü önünde Gazze’nin işgal edilmesi, insanlık tarihinin en barbarca eylemlerinden biri.” şeklinde konuştu. Çelik, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı ve yetkililere yönelik vizeleri iptal etmesini de haksızlık olarak değerlendirerek, bu kararın geri alınması gerektiğini ifade etti.

ÇELİK KUBBE VE SAVUNMA SANAYİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Zafer Haftası çerçevesinde çelik kubbe sistemi üzerinden Türkiye’nin savunma alanındaki gelişmelerine dikkat çekti. Çelik, Türkiye’nin savunma sanayisinin kimseye tehdit oluşturmadığını, yalnızca milli güvenlik için çalıştıklarını belirtti. “Cumhurbaşkanımız biz daha iyisini yapabiliriz diyerek, bu konuda vizyon geliştirmiştir.” ifadesini kullandı.

BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Çelik, Türk milletinin güçlenmesinin barışın teminatı olduğunu belirtti. “Türkiye’nin gücü kimse için tehdit değildir.” dedi. Türkiye’nin, diğer ülkelerle barış içerisinde olmanın önemini vurgulayarak, sorunların müzakereyle çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

MAVİ VATAN GELİŞMELERİ ÜZERİNE

Çelik, mavi vatan konusundaki gelişmelerin önemini de belirtti. Bu yıl Teknofest etkinlikleri ile gençlerin mavi vatan konusunda bilinçlendirilmesini teşvik etmenin önemine vurgu yaptı. “Bu konudaki çalışmalar, denizlerde de öne çıkmamız açısından değerlidir.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunu da gündeme getirerek, bu konuda Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşunu ortaya koyduğunu belirtti. PKK’nın silah bırakma sürecine ve teröristlerin yasadışı yapılarının ortadan kaldırılması gerekliliğine dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLEŞİK DURUŞ

Çelik, TBMM’deki komisyonun PKK’nın silah bırakma sürecini destekleme amacını taşıdığına dikkat çekerek, bu hedefin dışında başka gündemlerin oluşmasının terörsüz Türkiye konseptine zarar verebileceğini söyledi. “Terörün kimseye kazandıracağı bir şey yoktur.” diyerek, terörle mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini tekrarladı.

SONUÇ VE HAFIZALARA KAZINDIRILAN İFADELER

Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin birbirini tamamlayan süreçler olduğunu vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, “Geçmişte Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz diyerek, bu durumu ifade etmiştir.” diyerek, uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.