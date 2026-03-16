Ömer Çelik İsrail’in Mescid-i Aksa Kapatmasını Kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatma eylemini ve Müslümanların namaz kılmasına yönelik engellemeleri kuvvetli bir dille kınadı.

MÜSLÜMANLARIN NAMAZ KILMA HAKKINA SALDIRI

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır” diyerek, bu eylemleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Devamında, “Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır” ifadesini kullandı ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Çelik, “İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir” dedi.

İsrail polisinin yaptığı açıklamalara göre, İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ziyaret veya ibadet amacıyla girişlere kısıtlama getirildiği bildirildi. Bu kısıtlamalar, Kudüs’teki diğer dini mekanları da kapsamakta olup, Hristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olan Kıyamet Kilisesi de bu kapsamda yer alıyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat itibarıyla İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirmesinden bu yana, Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmelerine engel olunmakta ve Mescid-i Aksa’ya girişleri kısıtlanmaktadır.