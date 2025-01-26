Ömer Çelik: Kaybettiklerimizin Tarafındayız

BİRLEŞİM VE BİRLİKTE AĞIR YÜKLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’daki Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Hacer Söylemez ve ekibine başarı diledi. Çelik, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Geçtiğimiz günlerde üst üste meydana gelen birtakım olaylar, hepimizi kahretti ve ağır bir biçimde üzdü. Bolu’da meydana gelen felakette, faciada pek çok kardeşimizi kaybettik. Kendilerine bir kez daha Allah’tan rahmet, değerli ailelerine de baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ŞEFFAFLADIRMA YAPMAK

Ömer Çelik, Konya’da bir binanın çökmesiyle yaşananların da derin üzüntü yarattığını belirtti. “Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin ve Meclis grubumuzun iradesi nettir. Tüm bu olayların sebepleri ve faillerinin bulunması için en güçlü araştırma ve soruşturma yapılacak. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu. Çelik, “Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız. Bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde ekledi.

KADINLARIMIZIN BAŞARISI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tank ve tüfeklerin üzerine yürüyenlerin en ön safında kadınların bulunduğunu hatırlatan Çelik, bu durumun kadınların ülkenin bekası adına üstlendikleri önemli rolü gösterdiğini belirtti.