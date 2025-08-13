Ömer Çelik: Siyaseti zehirli odak

ÖMER ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Özgür Özel’in kullandığı üslubu eleştirerek, “Seviye yoksunu siyaset” ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik seviyesiz sözlerinin kesinlikle kınandığını belirtti. Çelik, Özgür Özel’in siyaset anlayışını kirleten bir odak olduğunu ve partisinin içinde bulunduğu durum karşısında savrulma yaşadığını ifade etti. Sonuç olarak, her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretildiğini ifade eden Çelik, bu seviyesiz siyasete tüm siyasi gücüyle cevap vereceklerini aktardı.

CUMHURBAŞKANININ HUKUKUNA SAYGI

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı’nın hukukunun korunmasının siyasetlerinin en temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. “Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz” diyen Çelik, Cumhurbaşkanı ile ilgili yapılan konuşmalarda siyaset adabına uyulması gerektiğini belirtti. Bu kurallara uymayanlara siyaset ortamında gerekli cevabı vermekten asla çekinmeyecekleri konusunda halkı bilgilendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Özlem Çerçioğlu ile ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ağır ithamlar kullandı. Özel, “Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya” diyerek Erdoğan’a yönelttiği eleştirileri sürdürdü. Özlem Çerçioğlu’nun üzerine gelen baskılara dair açıklama yaparak, “Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor” ifadelerini kullandı. Özel, siyasette gösterdiği tavrı eleştirerek, “Tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta” dedi.