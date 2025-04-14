Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Yanıt

ÇELİK’İN ÖZEL’E SERT ELEŞTİRİLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik ağır bir eleştiri yaptı. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır.” dedi. Çelik, Özel’in siyasi tarih bilmediğini, siyasi tarif yeteneğinden yoksun olduğunu ve siyasi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

AVRUPA’DAKİ AŞIRI SAĞLA BENZERLİK

Çelik, Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik taşımasının kaygı verici bir durum olduğunu vurguladı. “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.” ifadesini kullandı.

NİTELİKSİZ SİYASET TANIMI

Çelik, Özel’i siyaset karşıtlığı ile suçlayarak, “Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu.” şeklinde değerlendirme yaptı.