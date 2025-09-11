Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

TOPLANTI VE GÜNDEM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki son gelişmeler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya dair gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyetle devam ettiğini belirtti. Odak kaybına izin vermeyeceklerinin altını çizen Ömer Çelik, “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım.” dedi.

ÖNCEKİ GÜNLERDE YAPILAN ETKİNLİKLER

Çelik, “Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek.” ifadesini kullandı. Toplantıda yerel yönetimler başkanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının sunumları da yer aldı. Meclis çalışmalarına dair yapılan sunumlar, üyelerin kendi gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri içeriyordu. Çelik ayrıca, “İsrail saldırıları MYK’nın birinci maddesi Gazze’ydi. Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, öldürülen çocuklara dikkat çekmek için Gençlik Kollarımız, Boş Sıralar adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIK POLİTİKASI

Çelik, “Katar’daki saldırının son derece istisnai özellikleri var. Aylardır İsrail propaganda makinesi Hamas’ın müzakereye yanaşmadığını söylüyordu.” ifadelerini ekleyerek İsrail’in saldırganlığının Katar’a da yayıldığını vurguladı. Çelik, “Soykırım şebekesi hiçbir kural tanımıyor.” diyerek tepkisini ortaya koydu. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye Meclis’te komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak iradeyi canlı tutuyoruz. Hedeflerine ulaşması için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bunun hem iç siyasetin dili açısından hem de dışarıdaki yaklaşım açısından, yanlış noktalara sürüklenmeye çalışılması gibi gündemleri bütünüyle takip ediyoruz.” diye belirtti. Çelik, “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır.” diyerek odak ve gündemin belirliliğine dikkat çekti.