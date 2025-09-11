Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

TOPLANTININ DETAYLARI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda güncel gelişmeler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade etti. Odak kaybına izin vermeyeceklerinin altını çizen Çelik, “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım.” şeklinde konuştu.

MECLİS ÜYESİ KATILIMLARI DEVAM EDİYOR

Çelik, önümüzdeki günlerde çeşitli partilerden meclis üyesi ve belediye başkanlarının katılımlarının süreceğini vurguladı. Bugünkü toplantıda yerel yönetimler başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunumları yapıldı. Meclis çalışmalarına ilişkin sunumlar da arkadaşlarının kendi çalışmalarına dair değerlendirmelerle desteklendi. Çelik, “İsrail saldırıları MYK’nın birinci maddesi Gazze’ydi. Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, öldürülen çocuklara dikkat çekmek için Gençlik Kollarımız, Boş Sıralar adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.” dedi.

İSRAİL SALDIRILARI VE KATAR

Çelik, Katar’daki saldırının olağanüstü özelliklerine değinerek, “Aylardır İsrail propaganda makinesi Hamas’ın müzakereye yanaşmadığını söylüyordu.” ifadesinde bulundu. İsrail’in saldırganlığının Katar’a da sıçradığını belirtti ve bu durumu “Soykırım şebekesi hiçbir kural tanımıyor.” sözleriyle eleştirdi. Ayrıca, Terörsüz Türkiye için mecliste bir komisyonun çalıştığını ve Cumhur İttifakı olarak iradeyi canlı tutmaya devam ettiklerini vurguladı. Çelik, hedeflere ulaşılması için gereken çalışmaları yaptıklarını, iç siyasette ve dışarıdaki yaklaşımlarda yanlış noktalara sürüklenmeye çalışılan gündemleri takip ettiklerini sözlerine ekledi. “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım. Odak bellidir, gündem bellidir.” şeklinde noktaladı.