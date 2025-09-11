Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

Gündem

TOPLANTI VE GÜNDEMDEKİ KONUŞMALAR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Bu önemli buluşmada, güncel durumlar ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecinin özveriyle devam ettiğini ifade etti. Odak kaybına izin vermeyeceklerini vurgulayan Çelik, “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım.” şeklinde konuştu.

MECLİS ÜYELERİ VE YEREL YÖNETİMLER

Çelik’in açıklamalarına göre, “Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek.” Ayrıca, yerel yönetimler başkanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın da sunumlarının gerçekleştiği belirtildi. Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve arkadaşlarının kendi projeleri hakkında bilgi sundukları ifade edildi.

İSRAİL SALDIRILARI VE ETKİNLİKLER

İsrail’in saldırıları, Merkez Yürütme Kurulu’nun birinci gündem maddesiydi. Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, orada bombalanan ve hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla Gençlik Kolları tarafından “Boş Sıralar” adı altında bir etkinlik düzenlendi. Çelik, Katar’daki durumun son derece özel olduğunu belirterek, “Aylardır İsrail propaganda makinesi, Hamas’ın müzakereye yanaşmadığını söylüyordu. İsrail saldırganlığı Katar’a da sıçradı. Soykırım şebekesi hiçbir kural tanımıyor.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFLERİ

Çelik, “Meclis’te komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak iradeyi canlı tutuyoruz. Hedeflerine ulaşması için gereken çalışmaları yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. İç siyasetin dili ve dışarıdaki yaklaşımlar çerçevesinde, yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olduklarını belirtti. “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım. Odak bellidir, gündem bellidir.” sözleriyle gündemin önemini vurguladı.

