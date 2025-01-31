Ömer Erdoğan’dan Eyüpspor Maçı Değerlendirmesi

ÖMER ERDOĞAN’A BASIN AÇIKLAMASI

Ömer Erdoğan, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart görmelerine rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını belirten Erdoğan, “Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. İlk kırmızı kart ile ikinci kırmızı kart arasında çok fazla sıkıntı yaşamadık. Oyuncularım, inanılmaz bir mücadele gösterdi. Manaj’ın değerlendiremediği yüzde yüzlük gol pozisyonu da vardı. Buraya eksik geldik. Garry Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Fode Koita ve Emrah Başsan yoktu. Bu arkadaşların olamamasıyla hamle gücümüz zayıfladı ve stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık” dedi.

EKSİKLER ZORLADI

Eksiklerinin yerine oynayan oyuncuların iyi mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Oyunun ilk 10 dakikası istediğimiz gibi başladı. Maçın gidişatı öyle devam etseydi galibiyete yakın taraf biz olabilirdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp bu maçı unutturacağız” değerlendirmesinde bulundu.

TÖRETLERİ VE STRATEJİYİ ANLATTI

Bu maçta Bekir Turaç Böke’yi ikinci santrfor gibi kullanmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, “Kenar ortalarıyla pozisyon bulmaya çalışacaktık. 10 kişi kalınca topu daha çok rakibe verdik. Daha çok birinci ve ikinci bölgede bekleyen takım haline geldik. Eyüpspor’un oyuncu kalitesi çok yüksek. Bir anlık dalgınlığı affetmiyorlar. Aslında duran toplarda farklı çalışmalarımız oldu. Eksik kalınca ve rakibimizin kalesine çok fazla gidemeyince duran toplarda istediğimizi alamadık” sözlerine yer verdi.