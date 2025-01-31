Ömer Şişmanoğlu Sakaryaspor’a Transfer Oldu!

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Sakaryaspor’da ara transfer süreci devam ediyor. Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte takıma yeni eklemeler yapılmaya devam ediliyor. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak Iğdır FK’da forma giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile anlaşma sağladı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüp, yapılan açıklamada, “Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi. Sakaryaspor’un yeni transferi Ömer Şişmanoğlu, takıma katılmasıyla birlikte takımın güçlenmesine katkı sunacak.