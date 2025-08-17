Omoda Ve Jaecoo Hızla Büyüyor

BÜYÜK SATIŞ BAŞARISI

OMODA ve JAECOO, Temmuz 2025 itibarıyla dünya genelinde 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek sadece 27 ayda bu başarıya ulaşan en hızlı yeni marka oldu. Ana şirket olan Chery Grubu, toplamda 5 milyonu aşan ihracat adediyle bu eşiği geçen ilk Çinli otomotiv markası olarak “Çifte 500” başarısını elde etti. Böylelikle, Chery Grubu Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya yükselerek küresel stratejisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Temmuz 2025’te OMODA ve JAECOO, 9.192 adet NEV satışı gerçekleştirdi ve bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 7 kat artış gösterdi.

HIBRIT MODELİN BAŞARISI

Bu başarıda en büyük paya sahip olan JAECOO 7 SHS, gelişmiş süper hibrit sistemi (SHS) ile donatılıyor ve birkaç aydır aylık 10.000 adet üzeri satış rakamları ile dikkat çekiyor. OMODA ve JAECOO’nun hızlı yükselişi, hem Chery Grubu’nun küresel stratejisinin başarısını hem de dünyanın en hızlı büyüyen yeni otomotiv markası olarak küresel rekabet gücünü gözler önüne seriyor. Temmuz 2025 itibarıyla Chery Grubu, 59,69 milyar ABD doları gelir elde ederek, geçen yıla göre 152 basamak birden yükselip Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya geldi.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

OMODA ve JAECOO, Temmuz 2025’te 28.023 adet satış gerçekleştirdi ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artış kaydederken, bir önceki aya göre ise yüzde 3,8’lik bir büyüme sağladı. Chery Grubu, dünya genelinde 17 milyon kullanıcıya hizmet veriyor ve Temmuz 2025 itibarıyla toplam ihracatı 669.300 araca ulaştı. Bu rakamla, Çinli otomotiv markaları arasında ihracat liderliğini sürdürüyor.

AVRUPA PAZARINA GİRİŞ

OMODA ve JAECOO, Şubat 2024’te İspanya pazarına resmi giriş yaptıktan sonra, 14 ay içinde İtalya, Polonya ve İngiltere gibi 7 büyük Avrupa pazarına daha girerek 300’ün üzerinde showroom kurdu. Temmuz ayında İspanya’da 2.000’in üzerinde satış gerçekleştiren bu markaların SHS serisi, yerel perakende satış sıralamasında 3. sırada yer aldı. Yükselen satış rakamlarıyla birlikte OMODA ve JAECOO, yeni enerji araçları (NEV) alanında hız kazandı.

ÇEVRECİ GÜÇ

Temmuz 2025’te 9.192 adedi bulan NEV satışı ile markanın lider konumunu güçlendiren JAECOO 7 SHS, gelişmiş SHS hibrit sistemi ile ayakta dikkat çekiyor. Temmuz ayında globalde 5.975 adetlik satış gerçekleştirerek hibrit segmentte lider konuma ulaşıyor. Bu model, çevre dostu bir mobilite sağlayarak markanın yeni enerji araçları alanındaki büyümesinde kritik rol oynuyor. JAECOO 7 SHS, Haziran 2025’te Barselona’da düzenlenen bir toplantıda, Çin’in ilk araç sertifikasını almayı başardı.

GELECEK VİZYONU

OMODA ve JAECOO, geleceğe yönelik ürün gamını optimize ederek ve küresel operasyon kabiliyetlerini güçlendirerek hibrit segmentte dünya lideri olma hedefini sürdürüyor. OMODA, dünyanın önde gelen crossover markası olmayı hedeflerken; JAECOO, zarif ve sofistike bir global off-road markası olma amacını gütmektedir. Ayrıca, AiMOGA ekibi tarafından geliştirilen AiMOGA Robot, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün önemli bir parçası olarak markanın teknoloji sınırlarını genişletiyor.