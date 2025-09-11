Onana Trabzon’a Uçakla Geldi

ONANA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un kadrosuna Manchester United’dan kiralık olarak kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a ulaştı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a geçişi sonrası kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından sağlanan özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKULU KARŞILAMA

Kamerunlu eldiven, havalimanında bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratta bulundu. Onana, sevgi gösterilerine el sallayarak yanıt verdi ve Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Onana, Trabzonspor’a katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti: “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum.”

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza.”

BARCELONA’DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayarak devam eden Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.