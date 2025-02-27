Önder’den Barış Akademisyenlerine Destek Mesajı

SAĞDUYU VE BİRLEŞME VURGUSU

Toplantıda yer alan Sırrı Süreyya Önder, “Aydınlar, sanatçılar ama en çok Barış Akademisyenleri, aşından edilen bilim emekçileri bu barışta sizin payınız yadsınamaz” diyerek önemli bir mesaj verdi. Önder, konuşmasına devam ederek, “Bu ülkenin bütün evlatları, bu anlamsız, kaotik süreçte hayatını kaybeden gençlerimizi ayırt etmeksizin hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER İÇİN AZİM

Önder, annelere evlat olma, evlatlara kardeş olma taahhüdünde bulunarak, “Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz, bunun sözünü veriyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü. CNN Türk’e de atıfta bulunan Önder, “1,5 sayfa diyorlardı, 3 sayfa oldu mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için üzgün değiliz” diye ekledi.