Önder’in Ameliyatı Sırasında Hayati Tehlike Var

TBMM BAŞKANVEKİLİ’NDEN GELEN HABER

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği ifade ediliyor.

HASTANE AÇIKLAMASI

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, Önder, 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde acil servise getirildi. Yapılan acil ekokardiyografi sonucunda “tip 1 aort disseksiyonu” tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan müdahaleler sonrası spontane dolaşım sağlansa da, saat 23.05’te ritim bozukluğu yeniden baş gösterdi ve nabız ile dolaşım durdu. Kalp masajıyla hastanın acilen ameliyathaneye alındığı ve operasyonun saat 23.35’te başladığı belirtildi. Ameliyat sırasında aort disseksiyonunun sağ koroner damardan başlayarak tüm aortayı kapsadığı saptandı. Sağ koroner damara baypas yapılarak aort kapağı değiştirildi ve greftleme işlemleri tamamlandı. Ancak, büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroner ile ilgili sorunlar nedeniyle, ameliyattan sonra kalbin sağ yarısının fonksiyonu zayıf kalıyor. Önder, 12 saat süren ameliyatın ardından ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) ile yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi sürüyor.

CUMHURBAŞKANINDAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pervin Buldan’ı iki kez arayarak Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. DEM Parti, Erdoğan’ın Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” şeklinde mesaj verdiğini açıkladı.

AİLESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE

Önder’in kalp rahatsızlığı sonrası Şişli’deki hastaneye götürülmesinin ardından, yakınları ve sevenleri hastane önünde bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor.